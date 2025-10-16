Супруги спалили машину и подожгли банк после общения с мошенниками В Смоленской области супруги попытались поджечь банк по указанию мошенников

Супружескую пару из Смоленской области подозревают в поджоге здания банка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, муж и жена попались на уловку мошенников, которые якобы попросили продлить договор на оказание услуг связи.

После того как россиянка продиктовала код из сообщения, ей снова позвонили и рассказали о взломе аккаунта «Госуслуг». Под давлением аферистов женщина оформила кредит и перевела неизвестным 640 тыс. рублей. Затем злоумышленники под предлогом возврата денег убедили россиянку и ее мужа облить машину бензином и поджечь.

После этого супруги бросили бутылку с горючим в здание банка, в этот момент женщина постоянно общалась с аферистами по телефону. Пожара не произошло, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Никаких денег за свои действия россияне так и не получили.

