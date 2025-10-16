Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:32

Супруги спалили машину и подожгли банк после общения с мошенниками

В Смоленской области супруги попытались поджечь банк по указанию мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружескую пару из Смоленской области подозревают в поджоге здания банка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, муж и жена попались на уловку мошенников, которые якобы попросили продлить договор на оказание услуг связи.

После того как россиянка продиктовала код из сообщения, ей снова позвонили и рассказали о взломе аккаунта «Госуслуг». Под давлением аферистов женщина оформила кредит и перевела неизвестным 640 тыс. рублей. Затем злоумышленники под предлогом возврата денег убедили россиянку и ее мужа облить машину бензином и поджечь.

После этого супруги бросили бутылку с горючим в здание банка, в этот момент женщина постоянно общалась с аферистами по телефону. Пожара не произошло, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Никаких денег за свои действия россияне так и не получили.

Ранее сотрудницу салона связи из Ленинградской области заподозрили в передаче данных клиентов украинским мошенникам. 21-летняя россиянка фотографировала номера абонентов, приходивших на точку, и отправляла иностранным кураторам.

Смоленская область
мошенники
банки
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.