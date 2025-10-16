Сотрудница салона связи сливала данные клиентов мошенникам с Украины В Ленобласти сотрудница салона связи передавала данные клиентов мошенникам

Сотрудницу салона связи из Ленобласти заподозрили в передаче данных клиентов украинским мошенникам, пишет 78.ru. По данным источника, 21-летняя россиянка фотографировала номера абонентов, приходивших на точку, и отправляла иностранным кураторам.

Уточняется, что для отвода глаз сотрудница салона пользовалась аккаунтом начальницы. В результате мошенники получили данные 11 человек. Сотруднице выплатили 33 тыс. рублей за передачу информации о клиентах. Против нее возбудили уголовное дело по статье УК РФ о незаконном доступе к компьютерным данным.

Полицейские допускают, что девушка причастна к другим эпизодам. Правоохранители проверяют эти данные о фигурантке уголовного дела.

Ранее МВД сообщило, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархив вирусы, которые позволяют получить удаленный доступ к онлайн-банку. Аферисты пользуются взломанными аккаунтами.

В Москве мошенники подарили женщине гигантский букет роз в рамках схемы для кражи ее личных данных. Жительнице столицы поступил звонок якобы из курьерской службы цветов с просьбой подтвердить доставку.