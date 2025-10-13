Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 08:32

Мошенники подарили москвичке гигантский букет

Мошенники прислали москвичке букет роз и украли ее персональные данные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники подарили москвичке гигантский букет из роз — это была часть мошеннической схемы для кражи ее личных данных, сообщил Telegram-канал Baza. Жительнице столицы Виолетте позвонили якобы из курьерской службы цветов с просьбой подтвердить доставку цветов. Девушка назвала код из СМС, после чего мошенники сообщили ей, что взломали ее аккаунт на «Госуслугах», оформили на ее имя кредит и перевели деньги ВСУ.

Жертве обмана действительно привезли букет — композицию из роз за 40 тыс. рублей. Два дня москвичка следовала указаниям «силовиков», пока родственники не вмешались и не убедили ее прекратить общаться с телефонными мошенниками. Списать деньги с ее счета им не удалось, девушка обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы проникать в группы и чаты с участниками СВО и обманывать их. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил, что таким образом преступники получают доступ к персональным данным.

Москва
мошенники
преступления
цветы
