Мошенники подарили москвичке гигантский букет из роз — это была часть мошеннической схемы для кражи ее личных данных, сообщил Telegram-канал Baza. Жительнице столицы Виолетте позвонили якобы из курьерской службы цветов с просьбой подтвердить доставку цветов. Девушка назвала код из СМС, после чего мошенники сообщили ей, что взломали ее аккаунт на «Госуслугах», оформили на ее имя кредит и перевели деньги ВСУ.

Жертве обмана действительно привезли букет — композицию из роз за 40 тыс. рублей. Два дня москвичка следовала указаниям «силовиков», пока родственники не вмешались и не убедили ее прекратить общаться с телефонными мошенниками. Списать деньги с ее счета им не удалось, девушка обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы проникать в группы и чаты с участниками СВО и обманывать их. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил, что таким образом преступники получают доступ к персональным данным.