В российской школе произошло массовое отравление детей В школе Арзамаса восемь детей заболели острой кишечной инфекцией

В школе «Созвездие» в Арзамасе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, написал в Telegram-канале мэр города Александр Щелоков. По его информации, заболели восемь учеников, четверо из которых были госпитализированы. По факту ситуации прокуратура начала проверку.

По ситуации в «Созвездии». У нескольких учащихся зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома, — написал Щелоков.

Глава города добавил, что на контроле находится до 15 обращений от родителей, а у всех заболевших взяты анализы для установления причин инфекции. При этом врачи не выражают опасений за состояние детей.

Мэр также пояснил, что по решению регионального Роспотребнадзора во всей школе введен карантин до отмены ограничений, а обучение временно переведено в дистанционный формат. Для установления причин вспышки заболевания работает санитарно-эпидемиологическая комиссия.

Ранее стало известно, что 16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, были госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей.