Россиянина арестовали после рассказа матерных анекдотов

14 августа 2025 в 10:53

В Арзамасе суд вынес решение об аресте местного жителя на трое суток, передает РИА Новости. Причиной стало то, что мужчина рассказывал анекдоты с нецензурной лексикой в общественном месте.

Согласно материалам судебного дела, правоохранители задержали гражданина после того, как зафиксировали его грубое поведение и отказ реагировать на замечания. В протоколе указано, что мужчина «беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан».

Ранее в Вене полиция задержала гражданина России, который устроил ночную погоню в районе Леопольдштадт. Водитель автомобиля нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции, превышая скорость и создавая опасные ситуации на дороге. В результате стражи порядка произвели предупредительные выстрелы, после чего нарушитель был обнаружен и задержан.

До этого парижская полиция задержала нарушителя, который спрыгнул с парашютом с Эйфелевой башни. Трое молодых людей незаконно проникли на закрытую для посетителей башню ранним утром. Один из них совершил прыжок, после чего был задержан полицией на Марсовом поле.

