Мужчина побил рекорд с помощью ловли вредной и опасной рыбы В США мужчина поймал алабамского окуня и установил рекорд

Житель американского штата Теннесси Калеб Болл установил новый рыболовный рекорд, выловив алабамского окуня весом 3,26 килограмма в водохранилище Парксвилл, сообщает Outdoor Life. 10 октября достижение было официально подтверждено местным управлением охраны дикой природы, однако чиновники рассказали, что такой вид считается незаконно завезенным в водоемы и оказывающим негативное воздействие на экосистему региона.

Ихтиологи поясняют, что этот вид представляет угрозу для местных рыб: он успешно конкурирует с ними за пищу и скрещивается с малоротым окунем, что ставит под угрозу сохранение его популяции. Сам Болл также обратил внимание на эту проблему, рассказывая о своем рекордном улове.

