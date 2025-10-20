Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:04

Мужчина побил рекорд с помощью ловли вредной и опасной рыбы

В США мужчина поймал алабамского окуня и установил рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель американского штата Теннесси Калеб Болл установил новый рыболовный рекорд, выловив алабамского окуня весом 3,26 килограмма в водохранилище Парксвилл, сообщает Outdoor Life. 10 октября достижение было официально подтверждено местным управлением охраны дикой природы, однако чиновники рассказали, что такой вид считается незаконно завезенным в водоемы и оказывающим негативное воздействие на экосистему региона.

Ихтиологи поясняют, что этот вид представляет угрозу для местных рыб: он успешно конкурирует с ними за пищу и скрещивается с малоротым окунем, что ставит под угрозу сохранение его популяции. Сам Болл также обратил внимание на эту проблему, рассказывая о своем рекордном улове.

Ранее в Черном море у побережья Турции местные рыбаки обнаружили необычный объект, который оказался двигателем от украинской ракеты. Инцидент произошел в провинции Зонгулдак недалеко от деревни Акчакоджа, где рыбаки занимались ловлей улиток.

До этого сообщалось, что рыбаки выловили у Курильских островов огромного тунца весом 284 килограмма. Морской гигант был пойман в акватории островов, при этом его ориентировочная стоимость может превышать 160 млн рублей.

