В ГД сочли приоритетом проект об ужесточении ответственности за диверсии

В ГД сочли приоритетом проект об ужесточении ответственности за диверсии

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке изучат инициативу об усилении уголовной ответственности за диверсии, в том числе за привлечение несовершеннолетних к подобным действиям, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба ГД, в условиях СВО решение соответствующих задач требует от российских властей дополнительных действий.

Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке. <…> Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, — отметил он.

В частности, предполагается, что руководители террористических организаций будут нести уголовную ответственность за все преступления, которые совершили эти организации. Также депутаты Государственной думы планируют ввести ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Мужчина придерживался радикальных взглядов, вступил в запрещенную организацию, провел разведку места будущего преступления и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.