ФСБ предотвратила теракт в администрации российского города ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевска

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, сообщил Центр общественных связей службы. Там отметили, что мужчина придерживался радикальных взглядов, он также вступил в запрещенную организацию. По заданию куратора задержанный проверил место совершения теракта и приобрел компоненты для взрывчатки.

По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

В ходе обысков у мужчины изъяли прекурсоры для сборки взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.

До этого суд заключил под стражу двух участниц женской ячейки террористической группировки, занимавшейся распространением радикальной идеологии в Крыму. Всего по данному делу задержаны четыре человека, для которых в настоящее время избираются меры пресечения.