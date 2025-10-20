Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:13

ФСБ предотвратила теракт в администрации российского города

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, сообщил Центр общественных связей службы. Там отметили, что мужчина придерживался радикальных взглядов, он также вступил в запрещенную организацию. По заданию куратора задержанный проверил место совершения теракта и приобрел компоненты для взрывчатки.

По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

В ходе обысков у мужчины изъяли прекурсоры для сборки взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.

До этого суд заключил под стражу двух участниц женской ячейки террористической группировки, занимавшейся распространением радикальной идеологии в Крыму. Всего по данному делу задержаны четыре человека, для которых в настоящее время избираются меры пресечения.

Россия
Ставропольский край
ФСБ
теракты
администрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт рассказал, насколько подорожал новогодний отдых в России
Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings
Стали известны новые подробности готовившегося теракта на Ставрополье
В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов
Россельхознадзор подключился расследованию массового отравления в Улан-Удэ
Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно
В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на мосту в Кемерово
Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу
Неудавшиеся киллеры Симоньян согласились на дело за $50 тыс
Наступление ВС РФ на Харьков 20 октября: потеря 210 солдат, что в Купянске
Министра обороны Швеции высмеяли за призыв переходить в «режим войны»
Стало известно, что случилось с попавшим в ЧП в Пулково самолетом AZAL
Более 20 детей двух-трех лет оказались в базе «Миротворец»
Трамп отрицает обсуждение с Украиной территориальных «уступок»
ФСБ предотвратила теракт в администрации российского города
Пряный свекольный салат с изюмом и медовой заправкой — взрыв вкуса!
Нет уксуса? Не беда! Готовим свой из яблок — лучше магазинного
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.