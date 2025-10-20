Лидеры террористов будут отвечать за преступления своих группировок В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности за диверсии

Руководители террористических организаций будут нести уголовную ответственность за все преступления, которые совершили эти организации, пишет ТАСС со ссылкой на внесенный на рассмотрение законопроект. В настоящее время они несут ответственность лишь за создание и управление.

До этого сообщалось, что власти планируют ввести ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Как объяснила депутат Ирина Яровая, проект будет внесен сегодня, 20 октября.

Также стало известно, что ФСБ России задержала в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обыске у них изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители. По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой местных мусульман и пропагандой создания «всемирного халифата».

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, входившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.