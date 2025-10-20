Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:39

Лидеры террористов будут отвечать за преступления своих группировок

В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности за диверсии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Руководители террористических организаций будут нести уголовную ответственность за все преступления, которые совершили эти организации, пишет ТАСС со ссылкой на внесенный на рассмотрение законопроект. В настоящее время они несут ответственность лишь за создание и управление.

До этого сообщалось, что власти планируют ввести ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Как объяснила депутат Ирина Яровая, проект будет внесен сегодня, 20 октября.

Также стало известно, что ФСБ России задержала в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обыске у них изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители. По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой местных мусульман и пропагандой создания «всемирного халифата».

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, входившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.

террористические организации
ответственность
законопроекты
Госдума
