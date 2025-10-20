Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:07

Стали известны подробности исчезновения туристки на Южном Урале

Уральские поисковики третий день ищут исчезнувшую в тумане туристку

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Туристка пропала в горах Южного Урала из-за внезапно опустившегося на гору тумана, сообщает Telegram-канал Baza. 43-летняя Полина Захарова отправилась в горный поход вместе с другими туристами, но подняться на вершину Большого Иремеля решила в одиночестве. Она планировала сделать фото с вершины, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс». После этого женщина исчезла, ее ищут уже третий день.

По словам туристов, в день восхождения погода испортилась, на гору опустился густой туман и видимость сильно ухудшилась. Когда группа спустилась в лагерь, Захаровой там уже не было. К поискам исчезнувшей женщины подключились спасатели, волонтеры, кинологи и беспилотники.

Захарова является опытной туристкой, она поднималась на Иремель и совершала походы в горы с 2021 года. Женщина уже почти трое суток находится в тайге, припасов еды у нее практически нет — все снаряжение осталось в лагере.

Ранее спасатели нашли пропавшего на уральской горе Конжаковский Камень 43-летнего екатеринбуржца. Его поиски длились неделю. У туриста обожжены обе руки. По словам мужчины, он развел костер, а ночью доставал из него раскаленные поленья голыми руками, чтобы отмахиваться от волков.

