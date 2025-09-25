Спасатели нашли исчезнувшего на «мистической горе» мужчину

Пропавший на уральской горе Конжаковский Камень 43-летний екатеринбуржец нашелся живым и был госпитализирован, передает Telegram-канал SHOT. У туриста обожжены обе руки. По словам мужчины, он смог развести костер, а ночью доставал из него раскаленные поленья голыми руками, чтобы отмахиваться ими от волков.

Спасатели и волонтеры прочесывали местность в поисках жителя Екатеринбурга с 18 сентября, когда он ушел собирать шишки и не вернулся к остальной группе. Обнаружили пропавшего волонтеры «РМК Поиск». Мужчину госпитализировали, по словам врачей, его состояние средней тяжести.

Конжак считается на Урале горой с мистической славой. Местные жители отмечают, что у пика нередко бывают неполадки с техникой. На гору приезжают туристы, интересующиеся эзотерикой.

Ранее сообщалось о пропаже гида Сергея Мельникова, он исчез на хребте Аибга в Краснодарском крае. По словам спутников, гид сбился с пути из-за усталости. Несколько ночей мужчина был вынужден провести в холодных горах без запасов еды и воды, пока не смог спуститься с вершины хребта у границы с Абхазией.