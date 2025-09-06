В России раскрыли ранее неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова ФАР: гид Мельников сам спустился с гор у границы с Абхазией

Застрявший гид Сергей Мельников самостоятельно спустился с вершины хребта Аибга в Сочи у границы с Абхазией, рассказал подробности его спасения вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в беседе с «Матч ТВ». Мужчина провел в дороге семь дней без еды и воды.

Он вышел сам на ту сторону гребня, спустился в поселок рядом с границей с Абхазией, там его приняли пограничники, сейчас за ним едут военные. В медицинской помощи не нуждается, — подчеркнул Пятницин.

По данным инсайдеров, 29 августа гид отправился на Черничную тропу. На следующий день он объявил, что его группа устроилась на ночлег в горах, не имея спальных мешков. Еще через день клиенты достигли Красной Поляны уже без него, пояснив, что мужчина выглядел уставшим и не смог продолжить спуск.

Ранее в Кабардино-Балкарии на горе Терсколак пропал альпинист из Белоруссии. Спасатели выдвинулись на поиски мужчины, который перестал выходить на связь четыре дня назад. При этом отмечается, что свой маршрут турист не зарегистрировал.