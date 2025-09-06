Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 18:52

В России раскрыли ранее неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова

ФАР: гид Мельников сам спустился с гор у границы с Абхазией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Застрявший гид Сергей Мельников самостоятельно спустился с вершины хребта Аибга в Сочи у границы с Абхазией, рассказал подробности его спасения вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в беседе с «Матч ТВ». Мужчина провел в дороге семь дней без еды и воды.

Он вышел сам на ту сторону гребня, спустился в поселок рядом с границей с Абхазией, там его приняли пограничники, сейчас за ним едут военные. В медицинской помощи не нуждается, — подчеркнул Пятницин.

По данным инсайдеров, 29 августа гид отправился на Черничную тропу. На следующий день он объявил, что его группа устроилась на ночлег в горах, не имея спальных мешков. Еще через день клиенты достигли Красной Поляны уже без него, пояснив, что мужчина выглядел уставшим и не смог продолжить спуск.

Ранее в Кабардино-Балкарии на горе Терсколак пропал альпинист из Белоруссии. Спасатели выдвинулись на поиски мужчины, который перестал выходить на связь четыре дня назад. При этом отмечается, что свой маршрут турист не зарегистрировал.

альпинисты
горы
границы
Абхазия
