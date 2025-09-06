Пропавшего в Сочи альпиниста нашли живым

58-летний альпинист Сергей Мельников, который отстал от своей группы на хребте Аибга в Краснодарском крае и провел семь дней на вершине без еды и воды, был обнаружен живым около села Аибга, передает Telegram-канал Mash. Он сообщил, что чувствует себя нормально и не нуждается в медицинской помощи.

По данным канала, 29 августа он отправился на Черничную тропу. На следующий день он объявил, что его группа устроилась на ночлег в горах, не имея спальных мешков. Еще через день клиенты достигли Красной Поляны уже без него, пояснив, что гид выглядел уставшим и не смог продолжить спуск.

В дальнейшем он потерялся, предположительно, сбившись с маршрута в ночное время. Спасатели начали поиски в Гребне Подкова, где много обрывов и скал. Специалисты обследовали территорию между реками 1-я и 2-я Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова, высота которых превышает 1700 метров. В операции участвовали 21 человек и четыре единицы техники. Сегодня Сергей самостоятельно добрался до села Аибга.

Ранее в Кабардино-Балкарии на горе Терсколак пропал альпинист из Белоруссии. Спасатели уже выдвинулись на поиски мужчины, который перестал выходить на связь четыре дня назад.