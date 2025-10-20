Президент Украины Владимир Зеленский случайно признал российский статус пяти регионов, говоря о взятии Вооруженными силами РФ «около 1%» страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, на самом деле армия России контролирует больше территорий Украины.

Видимо, у Зеленского не только с политическим мышлением не очень хорошо, но и по арифметике был кол, отсюда 1% у него прослеживается. Я думаю, он признал все те пять регионов, которые находятся за Россией. Потому что Херсонская область наша, и Херсон мы сейчас заберем, он является субъектом РФ, Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым. Все остальное под Харьковом и Днепром, может, он это считает? Возможно, он своим заявлением уже признал, что эти все пять областей являются российскими, — высказался Колесник.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам о территориях, опираясь на текущую линию фронта. По его словам, Киев открыт для диалога с Москвой в любом формате, чтобы остановить конфликт.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что Россия прекратит наступление только в случае капитуляции ВСУ. По его мнению, временные меры лишь притормозят наступление и увеличат число жертв.