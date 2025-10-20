Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:23

Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку

Юрист Салкин: учитель из Бурятии может пойти под суд за сломанную школьнику руку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Педагогу из Бурятии, сломавшему школьнику руку во время драки, грозит увольнение и лишение свободы сроком до пяти лет, если потерпевший младше 14 лет, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что даже при взаимном конфликте суд обычно исходит из обязанности учителя сохранять самообладание и не применять силу к ученикам.

Если факт рукоприкладства подтвердится, учителю грозит уголовное преследование по статье 112 УК РФ, увольнение и гражданский иск. Увольнение будет произведено в связи с совершением учителем аморального поступка. По статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» грозит лишение свободы до трех лет, а если потерпевшему было менее 14 лет, то до пяти лет лишения свободы, — объяснил Салкин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Вероника Штыкина заявила, что в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, закончившийся дракой. Несовершеннолетний получил серьезную травму — перелом кисти.

Ранее на детской площадке в ЖК «Алхимово» в Новой Москве мужчина разнял детскую ссору, но затем избил одного из участников. На опубликованных в Сети видео заметно, как он поднимает мальчика и наносит ему удар коленом в живот, после чего ребенок начинает плакать.

суды
драки
школьники
учителя
Софья Якимова
С. Якимова
