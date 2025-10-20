Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:33

Стало известно, когда рассмотрят дела об убийствах Москалика и Кириллова

Военный суд 5 ноября начнет изучать дела о терактах против Москалика и Кириллова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный суд 5 ноября начнет рассматривать уголовные дела о терактах в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По ее словам, которые приводит ТАСС, также будет изучено дело об убийстве помощника Кириллова майора Ильи Поликарпова.

Суд 5 ноября приступит к рассмотрению по существу резонансных уголовных дел о терактах в отношении Москалика, Кириллова и Поликарпова, — отметила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что организаторы теракта в отношении Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

Также стало известно, что Следственный комитет завершил расследование дела о теракте, в котором погиб Москалик. Исполнителя Игната Кузина обвиняют в незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в ряде других преступлений. По версии следствия, фигурант установил взрывное устройство у подъезда дома в Балашихе, где проживал Москалик. Бомба сработала, когда генерал выходил из подъезда.

суды
теракты
генералы
преступления
