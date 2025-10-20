Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:32

Стали известны новые подробности готовившегося теракта на Ставрополье

Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта и раскаялся

Задержанный в Ставропольском крае мужчина, исповедующий радикальные взгляды, признался в подготовке теракта и раскаялся, передает ТАСС. Его заявления, сделанные во время допроса, опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Приехал на территорию Ставропольского края, хотел сделать террористический акт, не смог. Меня задержали. Вину признаю, раскаиваюсь, — рассказал задержанный.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Мужчина придерживался радикальных взглядов, вступил в запрещенную организацию, провел разведку места будущего преступления и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

До этого глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил о необходимости ликвидации террористических центров Украины для предотвращения диверсий на территории России. Он провел параллель с действиями США после разгрома «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, когда американцы вывозили руководство террористов на свои базы для подготовки действий против РФ.

