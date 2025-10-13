Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:47

В «Альфе» назвали единственный способ остановить теракты ВСУ

Ветеран «Альфы» Гончаров призвал уничтожить центры подготовки террористов ВСУ

Сергей Гончаров Сергей Гончаров Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Для предотвращения диверсий на территории России необходимо ликвидировать террористические центры Украины, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, украинская сторона прибегает к диверсиям из-за неудач на поле боя.

Нет ничего удивительного в том, что сейчас нацисты Украины, имея огромные проблемы на линии фронта, переносят всю военную, террористическую и диверсионную деятельность, а также убийства на территорию России. И они этим кичатся, не скрывают этого. К сожалению, эта проблема при всех наших успехах пока полностью не купируется. Думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока мы не закончим СВО победой или не уничтожим все центры на территории Украины, которые готовят диверсантов, убийц и террористов, — отметил Гончаров.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация аналогична той, когда после того, как Россия одержала победу над «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, боевики начали разбегаться, и США вывезли основное руководство ИГ на свои военные базы. На этих базах, по словам ветерана, американцы проводили тренировки, направленные на подготовку террористов к действиям против России.

Поэтому я не знаю, почему нас удивляет, что наши враги готовят убийства наших высокопоставленных офицеров, которые серьезно влияют на ситуацию на фронте и, естественно, имеют в этом огромные успехи, — заключил Гончаров.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ пресекла попытку убийства офицера Минобороны, организованную при участии спецслужб Украины и ИГ. В ходе операции были задержаны три россиянина, которые пытались замести следы преступления, а также исполнитель теракта, прибывший из Центральной Азии.

Россия
теракты
Украина
террористы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
В Кремле объяснили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.