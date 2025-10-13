В «Альфе» назвали единственный способ остановить теракты ВСУ

Для предотвращения диверсий на территории России необходимо ликвидировать террористические центры Украины, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, украинская сторона прибегает к диверсиям из-за неудач на поле боя.

Нет ничего удивительного в том, что сейчас нацисты Украины, имея огромные проблемы на линии фронта, переносят всю военную, террористическую и диверсионную деятельность, а также убийства на территорию России. И они этим кичатся, не скрывают этого. К сожалению, эта проблема при всех наших успехах пока полностью не купируется. Думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока мы не закончим СВО победой или не уничтожим все центры на территории Украины, которые готовят диверсантов, убийц и террористов, — отметил Гончаров.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация аналогична той, когда после того, как Россия одержала победу над «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, боевики начали разбегаться, и США вывезли основное руководство ИГ на свои военные базы. На этих базах, по словам ветерана, американцы проводили тренировки, направленные на подготовку террористов к действиям против России.

Поэтому я не знаю, почему нас удивляет, что наши враги готовят убийства наших высокопоставленных офицеров, которые серьезно влияют на ситуацию на фронте и, естественно, имеют в этом огромные успехи, — заключил Гончаров.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ пресекла попытку убийства офицера Минобороны, организованную при участии спецслужб Украины и ИГ. В ходе операции были задержаны три россиянина, которые пытались замести следы преступления, а также исполнитель теракта, прибывший из Центральной Азии.