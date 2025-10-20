Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:40

Российский губернатор осудил драку школьника с учителем

Глава Бурятии Цыденов осудил драку ученика с преподавателем в школе

Алексей Цыденов Алексей Цыденов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов осудил драку подростка с преподавателем в школе. В Telegram-канале руководитель региона призвал уважать друг друга. По его словам, с участниками конфликта будут работать детский омбудсмен и комиссия по делам несовершеннолетних.

По видео заметно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. <...> Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя, — возмутился губернатор.

Цыденов призвал других родителей прививать своим детям уважение к учителям. Губернатор назвал такой подход основой.

Ранее стало известно, что в сельской школе произошел конфликт между учителем и учеником. Уполномоченный по правам ребенка Вероника Штыкина сообщила, что несовершеннолетний получил серьезную травму в виде перелома кисти.

В Новой Москве мужчина отругал нецензурной бранью и избил ребенка на детской площадке. Незнакомец схватил мальчика и ударил его коленом в живот, пока тот плакал. Сначала прохожий разнял драку детей, после чего избил одного из ее участников.

Бурятия
Алексей Цыденов
школы
драки
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.