Российский губернатор осудил драку школьника с учителем

Глава Бурятии Алексей Цыденов осудил драку подростка с преподавателем в школе. В Telegram-канале руководитель региона призвал уважать друг друга. По его словам, с участниками конфликта будут работать детский омбудсмен и комиссия по делам несовершеннолетних.

По видео заметно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. <...> Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя, — возмутился губернатор.

Цыденов призвал других родителей прививать своим детям уважение к учителям. Губернатор назвал такой подход основой.

Ранее стало известно, что в сельской школе произошел конфликт между учителем и учеником. Уполномоченный по правам ребенка Вероника Штыкина сообщила, что несовершеннолетний получил серьезную травму в виде перелома кисти.

