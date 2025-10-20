Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Педагог сельской школы полез в драку с учеником

В Бурятии школьник получил перелом руки в драке с учителем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, закончившийся дракой, сообщила уполномоченный по правам ребенка Вероника Штыкина в Telegram-канале. Несовершеннолетний получил серьезную травму — перелом кисти.

По словам Штыкиной, администрация школы и преподавательский состав осуждают произошедшее. Она подчеркнула недопустимость применения физического насилия в процессе обучения.

Мы на связи с родителями. В данный момент взаимодействуем с правоохранительными органами, а также инициировали ведомственную проверку в Министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать оценку действиям всем сторонам конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее на детской площадке в ЖК «Алхимово» в Новой Москве мужчина разнял детскую ссору, но затем избил одного из участников. На опубликованных в Сети видео заметно, как он поднимает мальчика и наносит ему удар коленом в живот, после чего ребенок начинает плакать. Соседи утверждают, что мужчина применил насилие после конфликта, возникшего из-за оскорбления матери мальчика.

