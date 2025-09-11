Глава Бурятии предложил «унести жен в спальню» для наполнения детсада

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале рассказал об открытии нового детского сада в Северобайкальске и подчеркнул, что важно, чтобы в учреждении было много детей. По его словам, жителям региона нужно «унести жен в спальню» для наполнения сада.

Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем, — написал глава региона

Ранее психолог Карина Чижова заявила, что запуск программы «Разговоры о важном» в детских садах поможет детям усвоить общечеловеческие ценности и в дальнейшем развить гражданскую идентичность. По ее словам, это будет значительный вклад в воспитания детей.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов заявил, что воспитателей детских садов следует проверять и проводить им психологическое тестирование. Он подчеркнул, что некоторые из них оказываются не готовыми работать с детьми, комментируя случай избиения двухлетнего ребенка в Новороссийске.