В ГД призвали проверять воспитателей садов после избиения в Новороссийске

Воспитателей детских садов необходимо проверять и проводить им психологические тесты, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя избиение двухлетнего ребенка в детсаду Новороссийска. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что иногда воспитателями становятся люди, которые не готовы работать с детьми.

Давно идет речь о том, что необходимо психологическое тестирование и контроль над педагогами во всех учреждениях: детских садах, дошкольных и школьных учреждениях. Почему? Потому что, к сожалению, очень редко, но все-таки туда попадают люди, которые психологически не готовы работать с детьми, а на фоне некой нехватки кадров их трудоустраивают, — пояснил Милонов.

Он также выразил мнение, что воспитательница, ударившая ребенка, может страдать алкогольной зависимостью. По мнению депутата, такое поведение характерно именно для людей, являющихся бытовыми пьяницами. В связи с этим парламентарий призвал также тестировать воспитателей на наличие зависимостей.

Конечно, надо тоже проверять периодически, раз в год как минимум смотреть за сотрудниками детских садов, нет ли у них пристрастия к «зеленому змею». Это очень важно, поскольку у алкоголиков есть иногда резкая агрессия, немотивированная. И, естественно, есть же директор детского сада, есть другие сотрудники. Они что, не видели, что этот человек не подходит для работы с малышами? Видели, конечно, — заключил Милонов.

В Новороссийске ранее разгорелся скандал после публикации в Сети видео из детского сада № 25 на улице Маркова. На кадрах, предположительно, запечатлена сотрудница учреждения, которая вместо уговоров применяет к воспитаннице силу — несколько раз бьет девочку по голове и лицу.