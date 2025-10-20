Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:30

Выходные и праздники в ноябре 2025 года: сколько дней работаем и отдыхаем

Участники всероссийского образовательного форума «Юг молодой» в Запорожской области разворачивают 100-метровый флаг России в честь Дня народного единства Участники всероссийского образовательного форума «Юг молодой» в Запорожской области разворачивают 100-метровый флаг России в честь Дня народного единства Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В ноябре 2025 года россиян ждут продолжительные выходные, приуроченные к государственному празднику — Дню народного единства. Что об этом известно, какие дни будут рабочими?

Сколько выходных и праздничных дней будет в ноябре

Главный ноябрьский праздник, День народного единства, ежегодно отмечается 4 ноября. В 2025 году эта дата выпадает на вторник. В соответствии с Трудовым кодексом РФ этот день является нерабочим праздничным. Для того чтобы обеспечить гражданам непрерывный отдых, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россияне смогут отдыхать три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

При этом суббота, 1 ноября, объявляется рабочим днем. Однако, поскольку этот день является предпраздничным, рабочее время сокращается на один час. После длинных выходных начнется короткая трехдневная рабочая неделя со среды, 5 ноября. Эти длинные выходные станут последним отрезком продолжительного отдыха перед новогодними каникулами.

Работа в официальный праздничный день 4 ноября по Трудовому кодексу РФ подлежит оплате не менее чем в двойном размере либо может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха.

Общая норма рабочего времени в ноябре 2025 года для сотрудников с пятидневной рабочей неделей составит 151 час при 40-часовой неделе, 135,8 часа при 36-часовой и 90,2 часа при 24-часовой рабочей неделе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в РФ начали отмечать праздник День народного единства

День народного единства — государственный праздник, учрежденный в 2005 году, знаменует собой важное историческое событие — освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и символизирует сплоченность российского народа.

Праздник был установлен в память о событиях, положивших конец Смутному времени — периоду глубокого кризиса в Российском государстве. Освобождение Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского стало переломным моментом и фактическим окончанием Смутного времени. Эта победа создала условия для восстановления государственной власти и избрания на царство Михаила Романова, основателя династии Романовых.

Считается, что исторически праздник связан и с православным торжеством — почитанием Казанской иконы Божией Матери. Многие православные верят, что икона помогла народному ополчению победить поляков и освободить Москву и Россию от интервенции.

Возрождение праздника в современной РФ состоялось в 2004 году, когда был принят соответствующий федеральный закон.

