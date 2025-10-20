Названо единственное условие, при котором Россия остановит наступление

Россия остановит боевые действия на текущей линии фронта только в случае капитуляции Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, временные меры лишь замедлят наступление и увеличат количество жертв.

Мы поступим глупо, если остановим боевые действия на текущей линии фронта, ведь мы свои задачи еще не выполнили. Мы можем пойти на перемирие, только если будут выведены украинские войска с наших территорий. В принципе, мы можем остановиться, когда освободим эти территории, может, это будет уже скоро. Но в любом случае пока еще не все наши территории освобождены, поэтому в ближайшее время останавливаться мы не будем. Иначе темп наступления замедлится и жертв среди солдат будет больше, — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий на данном этапе можно сравнить с предательством национальных интересов. По его словам, Россия установила стратегическую инициативу, и президент Владимир Путин никогда не перечеркнет все достигнутые страной победы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам по вопросу территорий, основываясь на текущей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что открыт для диалога с Россией в любом формате с целью завершения конфликта.