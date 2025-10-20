Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 14:09

Названо единственное условие, при котором Россия остановит наступление

Политолог Перенджиев: РФ остановится на текущей линии фронта при капитуляции ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия остановит боевые действия на текущей линии фронта только в случае капитуляции Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, временные меры лишь замедлят наступление и увеличат количество жертв.

Мы поступим глупо, если остановим боевые действия на текущей линии фронта, ведь мы свои задачи еще не выполнили. Мы можем пойти на перемирие, только если будут выведены украинские войска с наших территорий. В принципе, мы можем остановиться, когда освободим эти территории, может, это будет уже скоро. Но в любом случае пока еще не все наши территории освобождены, поэтому в ближайшее время останавливаться мы не будем. Иначе темп наступления замедлится и жертв среди солдат будет больше, — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий на данном этапе можно сравнить с предательством национальных интересов. По его словам, Россия установила стратегическую инициативу, и президент Владимир Путин никогда не перечеркнет все достигнутые страной победы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам по вопросу территорий, основываясь на текущей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что открыт для диалога с Россией в любом формате с целью завершения конфликта.

Украина
Россия
СВО
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.