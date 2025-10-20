Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:30

Сладкая свекла в фольге с лимоном: простой рецепт успеха любого застолья

Сладкая свекла в фольге с лимоном: простой рецепт успеха любого застолья Сладкая свекла в фольге с лимоном: простой рецепт успеха любого застолья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла — полезный овощ, полный витаминов, который можно приготовить так, чтобы он стал настоящим лакомством. Если вы хотите узнать, как вкусно запечь свеклу в фольге, то сочетание меда и лимона сделает ее сладкой и ароматной. Этот рецепт подойдет для здорового питания и порадует всю семью.

Для четырех порций возьмите: 4 средние свеклы (примерно 800 г), 2 ст. л. меда, сок одного лимона (около 3 ст. л.), 2 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу, черный перец на кончике ножа. Свеклу тщательно вымойте, очистите и нарежьте кубиками 2–3 см — так она пропечется равномерно.

Разложите кусочки на двойном листе фольги, полейте смесью меда, лимонного сока и масла, посыпьте солью и перцем. Плотно заверните, чтобы внутри образовался пар. Разогрейте духовку до 190 °C и поставьте пакет на решетку на 35–45 минут. За 5 минут до конца слегка раскройте фольгу, чтобы мед карамелизовался и придал золотистый оттенок.

Готовая свекла нежная, с кисло-сладким вкусом, идеальна как гарнир или основа для салата. Такой метод запекания вкусной свеклы в фольге сохраняет все полезные свойства и добавляет ярких нот. Приготовьте — и ваше застолье станет незабываемым.

Ранее мы делились с вами рецептом всеми любимого советского десерта — пальчики оближешь!

