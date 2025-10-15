Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:30

Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства

Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства

Для многих из нас вкус беззаботного детства — это хрустящая вафельная трубочка со сладкой вареной сгущенкой. Это лакомство по праву входит в список самых вкусных десертов СССР, которые готовили в семьях от Москвы до Владивостока. Аромат вафель, пекущихся на специальной электровафельнице, собирал на кухне всю семью, а процесс сворачивания горячих заготовок был настоящим волшебством.

Чтобы повторить этот легендарный десерт, вам понадобятся простые и доступные ингредиенты. В глубокой миске взбейте яйца (5 шт.) с сахаром (200 г) и солью (щепотка и столько же ванилина — для аромата) до однородности. Добавьте размягченное сливочное масло (250 г) и просейте муку (пшеничная — 250 г). Тщательно взбейте массу миксером до состояния жидкой сметаны. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом. Выпекайте вафли, выкладывая по 1–1,5 ст. л. теста, до золотистого цвета (примерно 3-4 минуты).

Самое ответственное — пока вафля горячая и гибкая, быстро сверните ее в аккуратную трубочку. Для удобства можно использовать деревянную лопатку или металлическую трубку.

Для крема взбейте вареную сгущенку (1 банка, около 370–400 г) с мягким сливочным маслом (100–200 г) миксером до пышности. Остывшие трубочки наполните кремом с помощью кондитерского мешка или шприца.

Эти самые вкусные десерты СССР не просто вернут вас в прошлое, но и станут прекрасным поводом собрать всю семью за чаепитием. Приятного аппетита и теплых воспоминаний!

Ранее мы делились с вами рецептом любимого десерта дворян и знати позапрошлого столетия.

