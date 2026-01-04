Превращаю обычную морковь в изысканный десерт — готовлю пирог с воздушным кремом и хрустящими орехами

Атака США на Венесуэлу
Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аромат корицы и свежей выпечки, исходящий от этого пирога, наполняет дом уютом. Это тот самый десерт, который идеально подходит для семейного чаепития в выходной день.

Две средние моркови очищаю и натираю на мелкой терке. Два яйца взбиваю с 150 г сахара до легкой пены, затем вливаю 100 мл растительного масла и добавляю тертую морковь, тщательно перемешиваю. Просеиваю 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и 0,5 ч. л. корицы, всыпаю в тесто и добавляю 50–70 г измельченных грецких орехов (несколько оставляю для украшения).

Тесто перекладываю в форму и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до сухой зубочистки. Полностью остужаю корж. Для крема 150 мл холодных сливок взбиваю до устойчивых пиков, затем добавляю 200 г сметаны и 4 ст. л. сахара, снова взбиваю до пышности. Готовым кремом покрываю остывший пирог и украшаю оставшимися грецкими орехами.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

