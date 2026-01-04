Шоколадный фондан с жидким центром: десерт для уютного домашнего вечера в кругу семьи

Шоколадный фондан с жидким центром — идеальный десерт для уютного домашнего вечера в кругу семьи после застолья или за просмотром фильма.

Его вкус божественный: теплая нежная шоколадная корочка и взрывная струя горячего, текучего шоколада внутри создают незабываемое наслаждение.

Вам понадобится: 100 г черного шоколада (от 70%), 100 г сливочного масла, 2 яйца, 2 яичных желтка, 60 г сахара, 40 г муки, щепотка соли, какао-порошок или сливочное масло для форм. Духовку разогрейте до 200 °C. Смажьте формы для кексов маслом и обсыпьте какао. Шоколад и масло растопите на водяной бане или в микроволновке, остудите. В миске взбейте яйца, желтки и сахар венчиком до легкой светлой пены, но не до устойчивых пиков. Аккуратно влейте в яичную смесь теплую шоколадно-масляную массу, постоянно помешивая. Просейте сверху муку и соль, вмешайте лопаткой до однородности. Разлейте тесто по формам, заполнив их на 3/4. Выпекайте ровно 10–12 минут (начните с 10 минут). Края кексов должны быть пропеченными и твердыми, а центр — слегка зыбким.

Дайте кексам постоять в формах 1 минуту, затем аккуратно переверните на тарелки. Подавайте с шариком мороженого.

