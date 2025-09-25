Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:00

Тыквенные вафли с корицей: простой рецепт для осеннего завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные тыквенные вафли с ароматом корицы — настоящее воплощение осеннего уюта! Они получаются сытными, полезными и невероятно вкусными. Идеальный вариант для питательного завтрака, который подарит энергию и хорошее настроение всей семье. Минимум усилий — и на вашем столе золотистое лакомство.

Ингредиенты

  • Тыква вареная — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука овсяная или обычная — 120 г
  • Молоко — 100 мл
  • Мед — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица молотая — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком и медом до однородности. Добавьте измельченную вареную тыкву и тщательно перемешайте. Всыпьте овсяную муку, разрыхлитель, корицу и соль, замесите гладкое тесто без комочков. Для выпекания в вафельнице: разогрейте прибор, выкладывайте тесто порционно и готовьте 4–5 минут до румяной корочки.
  2. Для выпекания в духовке: разогрейте духовку до 180 °C, форму для вафель смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте 15–20 минут до сухой зубочистки. Подавайте вафли теплыми с греческим йогуртом, свежими ягодами или легким медовым сиропом.

Ранее мы готовили шоколадный брауни за 5 минут. Когда нужна вкусняшка, а включать духовку не хочется.

