Сын известного английского тренера погиб при загадочных обстоятельствах Сын экс-тренера сборной Англии Стюарта Пирса погиб в аварии с трактором

В графстве Глостершир погиб 21-летний Харли Пирс, сын бывшего футболиста и тренера сборной Англии Стюарта Пирса, сообщает Daily Mail. Молодой человек не справился с управлением трактором. Он скончался на месте происшествия.

Как уточнила полиция, ДТП произошло на прошлой неделе и в нем участвовало только одно транспортное средство. Причиной аварии могла стать лопнувшая шина, из-за чего Пирс потерял управление. Известно, что погибший владел собственной сельскохозяйственной компанией.

Стюарт Пирс провел 78 матчей за сборную Англии в 1987–1999 годах, выступал за клубы «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». После завершения карьеры он работал тренером молодежной и олимпийской сборных Англии, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды в 2012 году.

Ранее в Казахстане во время профессионального матча трагически погиб 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу. Футболист почувствовал резкое недомогание на 62-й минуте игры. Ему оперативно оказались медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родным и создала комиссию для расследования обстоятельств происшествия.