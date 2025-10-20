В Британии раскрыли, о чем Лондон собирается договориться с Варшавой

Польша и Великобритания находятся на завершающей стадии подготовки двустороннего соглашения в области безопасности, сообщает газета The Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Согласно информации издания, документ будет содержать ряд пунктов, в том числе конкретные положения по противодействию нелегальной миграции и пресечению деятельности по контрабанде людей.

Помимо этого, соглашение зафиксирует обязательства сторон по координации усилий в военно-политической сфере.

В последнее время российские официальные лица неоднократно выражали озабоченность в связи с активизацией деятельности Североатлантического альянса в непосредственной близости от западных рубежей страны. РФ неизменно подчеркивает, что не представляет угрозы для других государств. В то же время в Москве заявляют о готовности адекватно реагировать на любые шаги, способные создать риски для национальных интересов страны.

Ранее Сикорский пообещал Украине, что вопрос о предоставлении кредита двигается к «счастливому завершению». Речь идет о займе для Киева за счет замороженных российских активов. По мнению министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.