Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:22

В Британии раскрыли, о чем Лондон собирается договориться с Варшавой

Times: Польша и Великобритания завершают работу над договором о безопасности

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша и Великобритания находятся на завершающей стадии подготовки двустороннего соглашения в области безопасности, сообщает газета The Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Согласно информации издания, документ будет содержать ряд пунктов, в том числе конкретные положения по противодействию нелегальной миграции и пресечению деятельности по контрабанде людей.

Помимо этого, соглашение зафиксирует обязательства сторон по координации усилий в военно-политической сфере.

В последнее время российские официальные лица неоднократно выражали озабоченность в связи с активизацией деятельности Североатлантического альянса в непосредственной близости от западных рубежей страны. РФ неизменно подчеркивает, что не представляет угрозы для других государств. В то же время в Москве заявляют о готовности адекватно реагировать на любые шаги, способные создать риски для национальных интересов страны.

Ранее Сикорский пообещал Украине, что вопрос о предоставлении кредита двигается к «счастливому завершению». Речь идет о займе для Киева за счет замороженных российских активов. По мнению министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

Великобритания
Польша
Россия
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
В Белоруссии будут наказывать за определенные действия с дронами
США отказались участвовать в планах ЕС против России
Еврокомиссар назвал решение ЕС по России историческим
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.