Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:09

Польша пообещала Украине «счастливое решение» по российским активам

МИД Польши пообещал Украине, что вопрос о кредите за счет активов РФ разрешится

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал Украине, что вопрос о предоставлении кредита двигается к «счастливому завершению», передает The Guardian. Речь идет о займе для Киева за счет замороженных российских активов. По мнению министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать свои собственные. Не спрашивайте меня, что я предпочту, — подчеркнул Сикорский.

Идея Еврокомиссии предполагает, что ЕС предоставит Киеву беспроцентный кредит на сумму €140 млрд (13,2 трлн рублей). Активы РФ хранятся в финансовом агентстве Euroclear. Украина получит кредит при условии, что Россия использует замороженные средства для покрытия «военных репараций» после завершения боевых действий.

Ранее Еврокомиссия предложила выдать Украине €25 млрд (2,3 трлн рублей) за счет российских активов. Министры финансов ЕС должны рассмотреть соответствующую инициативу в ноябре. Брюссель так намерен увеличить общий размер помощи, который Киеву обещали в сентябре.

Польша
Украина
Радослав Сикорский
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings
Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта и раскаялся
В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов
Россельхознадзор подключился расследованию массового отравления в Улан-Удэ
Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно
В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на мосту в Кемерово
Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу
Неудавшиеся киллеры Симоньян согласились на дело за $50 тыс
Наступление ВС РФ на Харьков 20 октября: потеря 210 солдат, что в Купянске
Министра обороны Швеции высмеяли за призыв переходить в «режим войны»
Стало известно, что случилось с попавшим в ЧП в Пулково самолетом AZAL
Более 20 детей двух-трех лет оказались в базе «Миротворец»
Трамп отрицает обсуждение с Украиной территориальных «уступок»
ФСБ предотвратила теракт в администрации российского города
Пряный свекольный салат с изюмом и медовой заправкой — взрыв вкуса!
Нет уксуса? Не беда! Готовим свой из яблок — лучше магазинного
Польша пообещала Украине «счастливое решение» по российским активам
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.