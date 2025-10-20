Польша пообещала Украине «счастливое решение» по российским активам МИД Польши пообещал Украине, что вопрос о кредите за счет активов РФ разрешится

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал Украине, что вопрос о предоставлении кредита двигается к «счастливому завершению», передает The Guardian. Речь идет о займе для Киева за счет замороженных российских активов. По мнению министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать свои собственные. Не спрашивайте меня, что я предпочту, — подчеркнул Сикорский.

Идея Еврокомиссии предполагает, что ЕС предоставит Киеву беспроцентный кредит на сумму €140 млрд (13,2 трлн рублей). Активы РФ хранятся в финансовом агентстве Euroclear. Украина получит кредит при условии, что Россия использует замороженные средства для покрытия «военных репараций» после завершения боевых действий.

Ранее Еврокомиссия предложила выдать Украине €25 млрд (2,3 трлн рублей) за счет российских активов. Министры финансов ЕС должны рассмотреть соответствующую инициативу в ноябре. Брюссель так намерен увеличить общий размер помощи, который Киеву обещали в сентябре.