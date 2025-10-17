Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:03

Украине планируют передать миллиарды евро из российских счетов в Европе

ЕК рассматривает передачу Киеву €25 млрд из активов России в частных банках

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит в размере €25 млрд за счет российских активов, размещенных в частных банках на территории Европейского союза, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ведомства. Министры финансов ЕС рассмотрят данное предложение в ноябре. Брюссель намерен таким образом увеличить общий объем помощи, обещанный Украине в сентябре и достигающий 140 млрд евро.

Необходимо рассмотреть, можно ли расширить инициативу по «репарационному кредиту» на другие замороженные активы на территории ЕС, — говорят источники.

Ранее суд во Франкфурте-на-Майне инициировал производство по конфискации €720 млн со счетов российской кредитной организации. Разбирательство было возбуждено по ходатайству федеральной прокуратуры Германии, основанному на предположительном нарушении запрета распоряжаться активами, замороженными после начала украинского конфликта. Сразу после наложения ограничений неустановленные сотрудники банка предприняли попытку вывода указанных средств.

замороженные активы
Европа
Еврокомиссия
политика
