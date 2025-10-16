Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 22:39

В Германии нашли способ изъять €720 млн российских активов

Die Zeit: немецкий суд рассмотрит дело о конфискации €720 млн российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне возбудил дело о конфискации €720 млн со счета российской кредитной организации, пишет Die Zeit. Инициатором разбирательства выступила федеральная прокуратура Германии.

Основанием для дела стало якобы нарушение запрета на распоряжение активами, которые были заморожены после начала конфликта на Украине. Сразу после этого неизвестные сотрудники банка попытались их вывести.

Издание подчеркнуло, что деньги пока не конфискованы, а лишь являются предметом судебного разбирательства. Исход дела определит их дальнейшую судьбу. Средства финансового учреждения были заблокированы еще летом 2022 года. Дата начала основного слушания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует конфисковать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

Также стало известно, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.

Россия
замороженные активы
Германия
суды
