09 декабря 2025 в 17:05

В Италии высказались об использовании замороженных активов России

Министр Фотти: в Италии считают рискованным использование активов России

Томмазо Фоти Томмазо Фоти Фото: Roma/Global Look Press
Использование замороженных в Европе активов РФ в качестве репарационного кредита Украине рискованно, заявил итальянский министр по европейским делам Томмазо Фоти. По его словам, которые передает газета La Stampa, ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву.

Для нас важно сочетание политических интересов с соблюдением норм международного права [в вопросе использования замороженных активов РФ]. И это серьезная проблема. Ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву, — указал он.

Ранее сообщалось, что правительство Италии отложило рассмотрение указа о продлении военной помощи Украине до следующего года. Разногласия в кабинете премьер-министра Джорджи Мелони и возражения вице-премьера Маттео Сальвини стали причиной этого решения.

Также сообщалось, что Рим целиком пересмотрел политику военной помощи Киеву, отказавшись от нее. Таким образом журналисты отреагировали на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок вооружения Украине.

Россия
Италия
замороженные активы
Украина
