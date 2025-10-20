Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 07:44

В Великобритании раскрыли, как будут защищаться от «угроз»

Telegraph: британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британским военнослужащим дадут право «немедленно сбивать» неопознанные БПЛА над военными объектами на фоне якобы «растущей угрозы», передает Telegraph. В настоящее время они могут лишь отслеживать беспилотники, подавлять их сигналы и принудительно изменять траекторию полета. По словам аналитиков, глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили объявит о новом правиле в понедельник, 20 октября.

Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании, — сказано в материале.

Ранее британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда. Решение было связано с результатами опроса, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного.

До этого сообщалось, что оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак после атаки БПЛА. По данным Минэнерго республики, из-за атаки беспилотника на предприятии частично пострадала инфраструктура.

Великобритания
Россия
угрозы
БПЛА
