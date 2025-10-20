В Великобритании раскрыли, как будут защищаться от «угроз»

В Великобритании раскрыли, как будут защищаться от «угроз» Telegraph: британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам БПЛА

Британским военнослужащим дадут право «немедленно сбивать» неопознанные БПЛА над военными объектами на фоне якобы «растущей угрозы», передает Telegraph. В настоящее время они могут лишь отслеживать беспилотники, подавлять их сигналы и принудительно изменять траекторию полета. По словам аналитиков, глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили объявит о новом правиле в понедельник, 20 октября.

Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании, — сказано в материале.

