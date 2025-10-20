Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:16

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины в конфликте. Отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он сейчас в победу Киева, Трамп опроверг свое прежнее утверждение, пишет ТАСС.

Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут, — сказал Трамп.

Месяцем ранее американский лидер утверждал, что украинской армии по силам выйти к границам страны 1991 года, но для этого потребуется военная помощь от ЕС.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимный осведомленный источник сообщила, что на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп сообщил, что страну уже «нельзя спасти». По данным СМИ, встреча прошла сумбурно и американский президент «продолжал говорить о своих обидах из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира».

