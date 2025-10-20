Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:56

«Украину нельзя спасти»: стало известно, как Трамп унижал Зеленского

WP: Трамп на встрече в Белом доме не реагировал на его заявления Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленский никак не реагировал на его заявления, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимный осведомленный источник. По его словам, вместо этого глава Штатов настаивал, что Украину нельзя спасти и территории не удастся отвоевать.

Трамп выслушал украинское послание, но никак не отреагировал на него. Это было примерно как: «Нет, послушайте, ребята, вы никак не сможете вернуть себе территорию. <…> Мы ничего не можем сделать, чтобы вас спасти. Вам следует дать дипломатии еще один шанс», — заявил собеседник газеты.

Европейский источник также заявил изданию, что встреча в Белом доме была довольно сумбурной. По его словам, Трамп «продолжал говорить о своих обидах из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира».

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Министры обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которые достигли президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках беседы 16 октября.

