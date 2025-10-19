В США рассказали, как Трамп «остудил пыл» Украины

Президент США Дональд Трамп «остудил пыл» Украины относительно получения дальнобойных ракет Tomahawk, передает The Hill. Американский лидер отказал Киеву в их поставках.

Трамп, похоже, отклонил предложение Украины приобрести крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, заявив, что Вашингтону «нелегко» поставлять боеприпасы, — говорится в публикации.

Издание также опубликовало выдержки из заявлений президента США, в которых он выразил надежду, что ракеты «не понадобятся». В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп не дал однозначного ответа относительно поставок Tomahawk и вопрос все еще находится в стадии обсуждения.

Ранее директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk из-за позиции Москвы. Он отметил, что Вашингтон отложил этот вопрос, но не исключил возможности вернуться к нему в будущем. По словам эксперта, США уже осуществляют поставки других видов вооружения на Украину.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Трамп не планирует поставлять ракеты Tomahawk Украине, опасаясь рисков, связанных с их использованием. По его мнению, это связано с нестабильностью украинского руководства, которое может направить ракеты не только на Россию, но и на Европу.