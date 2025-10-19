Россияне могут увидеть самую яркую комету без бинокля Астроном Якушечкин: комету C/2025 A6 Lemmon можно увидеть без бинокля

Редкая комета C/2025 A6 Lemmon уже видна без специальных приборов, в том числе бинокля, заявил крымский астроном Александр Якушечкин. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что максимально она приблизится к Земле 21 октября.

Комета видна невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съемки на смартфоны в «ночном» режиме, — сказал Якушечкин.

К 21 октября комета окажется немного выше яркой звезды Арктур (альфа Волопаса), к 26 октября небесный объект переместится в созвездие Змея. Один оборот вокруг Солнца у C/2025 A6 Lemmon занимает 1350 лет.

