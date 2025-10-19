Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 11:54

Россияне могут увидеть самую яркую комету без бинокля

Астроном Якушечкин: комету C/2025 A6 Lemmon можно увидеть без бинокля

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Редкая комета C/2025 A6 Lemmon уже видна без специальных приборов, в том числе бинокля, заявил крымский астроном Александр Якушечкин. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что максимально она приблизится к Земле 21 октября.

Комета видна невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съемки на смартфоны в «ночном» режиме, — сказал Якушечкин.

К 21 октября комета окажется немного выше яркой звезды Арктур (альфа Волопаса), к 26 октября небесный объект переместится в созвездие Змея. Один оборот вокруг Солнца у C/2025 A6 Lemmon занимает 1350 лет.

До этого Европейское космическое агентство объявило о наличии всех необходимых условий для существования жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. К такому выводу исследователи пришли после тщательного анализа данных, которые были собраны космическим зондом «Кассини» еще в 2008 году.

Ранее Национальный архив США опубликовал видео под названием «Инцидент в Розуэлле», на нем якобы были запечатлены НЛО и инопланетяне. Длительность видео 22 минуты, его сняли в 1947 году. Источники утверждают, что на видео запечатлены тела пришельцев, которые разбились рядом с городом Розуэлл в штате Нью-Мексико.

космос
кометы
Земля
планеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.