19 октября 2025 в 11:32

Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине

Мирошник: полмиллиона единиц оружия на Украине разошлись по схронам

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Украине около полумиллиона единиц оружия были разграблены и спрятаны мелкими ворами, а поставки зарубежного вооружения в крупных объемах перепродаются, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Хищения и перепродажа зарубежных поставок оружия происходят без учета полиции и в еще больших масштабах, пояснил он.

На Украине растащили по углам и схронам полмиллиона единиц оружия. И это без участия «государственных мужей». Это вооружение, которое разворовано внутри страны «мелкими воришками», — указал он.

По данным Национальной полиции Украины, с февраля 2022 года в стране пропало или было похищено почти 500 тысяч единиц оружия. Среди утраченного — около 150 тыс. автоматов, более 29 тыс. пулеметов и почти 19 тыс. гранатометов. При этом 58% пропавшего вооружения — иностранного производства.

До этого Мирошник рассказал, что число пострадавших от действий ВСУ мирных жителей России за третий квартал 2025 года достигло наибольшего показателя. По словам дипломата, за три месяца их число превысило 1,7 тыс. человек.

оружие
воры
Родион Мирошник
Украина
