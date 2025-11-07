Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:01

В МИД РФ отреагировали на снятие флага Украины в одной европейской стране

Мирошник: снятие флага Украины с парламента Чехии говорит об изменении отношений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Снятие флага Украины со здания парламента Чехии говорит о существенном изменении отношения к Киеву, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. Он также упомянул, что в Праге поставили вопрос о прекращении социальных выплат украинским беженцам.

Отношение Чехии к Украине ощутимо изменилось. Украинский флаг с парламента сняли, вопрос о прекращении соцвыплат украинским беженцам поставили, — отметил Мирошник.

Дипломат напомнил, что совсем недавно в Чехии демонстрировали «истеричную поддержку» президента Украины Владимира Зеленского, соглашаясь с европейскими инициативами и выдвигая собственные. В качестве примера он вспомнил идею Чехии закупить миллион артиллерийских снарядов для Киева.

Ранее сообщалось, что недавно избранный спикер парламента Чехии Томио Окамура отдал распоряжение демонтировать украинский флаг, находившийся на здании с весны 2022 года. Он отметил, что данное решение отражает изменение политического курса в отношении поддержки Украине.

