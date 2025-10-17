Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:50

Мирошник сообщил о росте числа пострадавших мирных граждан России от ВСУ

Мирошник: за три месяца от действий ВСУ пострадало свыше 1,7 тыс. человек

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Число пострадавших от действий ВСУ мирных жителей России за третий квартал 2025 года достигло наибольшего показателя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, за три месяца их количество превысило 1,7 тыс. человек.

За период с 1 июля по 30 сентября 2025 года от деяний украинских боевиков пострадали как минимум 1749 мирных жителей Российской Федерации. Это наибольший квартальный показатель с начала 2025 года, — сказал Мирошник.

В январе–марте зафиксировано 1489 случай, в апреле–июне — 1537 пострадавших. Ранения и увечья получили как минимум 1532 человека, включая 88 несовершеннолетних. 217 мирных жителей погибли.

Мирошник отметил, что с начала специальной военной операции, то есть с февраля 2022 года, от действий ВСУ пострадали не менее 24 299 мирных жителей. Из них 17 205 человек, включая 1041 ребенка, получили ранения, а 7094 человека, среди которых 234 несовершеннолетних, погибли.

Ранее стало известно, что в приграничном селе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погиб волонтер. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, житель Москвы привез гуманитарную помощь. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.

Родион Мирошник
Россия
ВСУ
мирные жители
