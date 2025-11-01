В МИД объяснили, почему Зеленскому не нужен мир на Украине Мирошник: мир на Украине станет концом для карьеры Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужен мир в конфликте с Россией, так как он осознает, что это будет концом его политической карьеры, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, Зеленскому «очень комфортно» в рамках военного положения. Версиии же, что президент «рвется к миру — это абсолютный фейк», объяснил дипломат.

Он (Зеленский — NEWS.ru) прекрасно понимает, что любой вариант урегулирования для него — это конец политической жизни. А более того, за этим уже должна последовать его ответственность за те совершенные преступления, в первую очередь перед гражданским населением Украины, перед своим же народом, — отметил Мирошник.

До этого стало известно, что Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.