Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую позицию в мировом рейтинге, успешно преодолела полуфинальный этап итогового турнира WTA. В напряженном поединке она одержала победу над американской коллегой Амандой Анисимовой.

Матч, продолжавшийся 2 часа 21 минуту, завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. Турнир проводится в саудовском городе Эр-Рияд при общем призовом фонде $15,5 млн (около 1,25 млрд рублей).

В решающем матче за титул Соболенко предстоит встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Финальная встреча запланирована на 8 ноября текущего года.

Ранее Соболенко победила итальянку Жасмин Паолини в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу белорусской спортсменки.

