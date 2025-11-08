Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 04:24

Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA

Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову в полуфинале итогового турнира WTA

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую позицию в мировом рейтинге, успешно преодолела полуфинальный этап итогового турнира WTA. В напряженном поединке она одержала победу над американской коллегой Амандой Анисимовой.

Матч, продолжавшийся 2 часа 21 минуту, завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. Турнир проводится в саудовском городе Эр-Рияд при общем призовом фонде $15,5 млн (около 1,25 млрд рублей).

В решающем матче за титул Соболенко предстоит встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Финальная встреча запланирована на 8 ноября текущего года.

Ранее Соболенко победила итальянку Жасмин Паолини в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу белорусской спортсменки.

До этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российский теннисист Даниил Медведев уже «вышел из депрессии» По его словам, 12-я ракетка мира теперь играет лучше, чем раньше.

теннис
WTA
результаты
Арина Соболенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кабмин прокомментировал отключение России от мирового интернета
Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA
Одна страна планирует закупить американский СПГ на $600 млн
При атаке ВСУ на Саратов пострадал человек
Взрывы прогремели в двух городах Украины
Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше
Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
В НАТО сделали признание о стратегическом поражении Запада
Пентагон пообещал победу США в возможной войне
В России заявили о недооцененной опасности ХОБЛ для женщин
История с водителем Джоли вызвала негодование украинцев
Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
Названа страна, через которую НАТО перебросит 800 тысяч солдат к границе РФ
Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу
Британские военные пострадали после испытаний бронемашин
Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
Командиры стали отказывать раненым бойцам ВСУ в эвакуации
Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.