Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила итальянку Жасмин Паолини в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, сообщается на сайте соревнований. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу белорусской спортсменки.

Занимающая первую строчку мирового рейтинга Соболенко выступает в группе Штеффи Граф. Ее соперница Паолини входит в топ-8 лучших теннисисток планеты. Всего теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

Турнир с призовым фондом $15,5 млн (1,2 млрд рублей) проходит в столице Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября. В нем участвуют восемь сильнейших спортсменок сезона.

Ранее российский баскетболист Егор Демин из «Бруклин Нетс» стал первым игроком в истории НБА, который в первых четырех матчах сезона не пытался забить с ближних дистанций. Он бросал только из-за трехочковой дуги. В этих играх Демин реализовал девять из 22 попыток, набирая в среднем 7,5 очка за матч.

До этого российский тяжеловес Александр Волков одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC в Абу-Даби. Трехраундовый поединок завершился со счетом 29:28, 28:29, 29:28 в пользу Волкова. Победа позволила ему укрепить позиции в верхней части рейтинга тяжелого дивизиона.