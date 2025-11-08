Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 03:32

История с водителем Джоли вызвала негодование украинцев

Освобождение водителя Джоли из ТЦК вызвало негодование украинцев

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Освобождение ранее мобилизованного в ВСУ водителя американской актрисы Анджелины Джоли из ТЦК вызвало негодование у украинских граждан, сообщила ТАСС пресс-служба российских силовых структур. По словам собеседника агентства, народ воспринял это как пример социальной несправедливости.

Заплатила ли Джоли за него установленную «таксу» в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом — уже не важно. Факт остался фактом — годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК, — пояснил собеседник агентства.

Ранее водитель голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков покинул здание ТЦК. После выхода на улицу он сразу записал видео для своих подписчиков и рассказал, что ничего страшного не произошло, с ним все хорошо. Он попросил людей не волноваться и пообещал позже рассказать подробности тем, кому это интересно.

До этого выяснилось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На распространившихся в Сети кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

До этого продюсер Леонид Дзюник заявил: Анджелина Джоли могла получить $20 млн (около 1,64 млрд рублей) за поездку в Херсон. По его мнению, у знаменитости не было привычного всем райдера, однако украинская сторона позаботилась о высоком уровне безопасности.

Украина
Анджелина Джоли
ТЦК
украинцы
