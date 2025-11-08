Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 06:06

Мышь во сне — что предвещает сон о грызуне в доме

К чему снится мышь К чему снится мышь Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мышь во сне часто символизирует мелкие неприятности, семейные заботы, потерю контроля над жизненными обстоятельствами. Мышь в доме — символ суеты, домашних хлопот и возможных скрытых проблем в семье или жилье.

Для мужчины сон с мышью может означать сомнения в партнерше, а у женщины — стресс и сложности в отношениях, особенно если мышей много и они размножаются.

  • Ловить мышь во сне — к попыткам справиться с проблемами и восстановлению порядка.

  • Убить грызуна — к победе над недоброжелателями.

  • Если мышь убегает — борьба будет долгой и сомнительной.

Важно учитывать контекст сна и поведение мыши — бегущие по дому мыши символизируют активный период домашних дел, а конфликт с ними указывает на необходимость внимания к быту и семейным делам.

Ранее мы выяснили, к чему снятся крысы.

мыши
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
