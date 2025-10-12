Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 20:20

Ученые сделали важное открытие об отключении головной боли

Nature: ученые нашли нейроны, ответственные за головную боль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили нейроны, ответственные за хроническую боль — головную или после травмы, передает Nature. Их отключение приведет к облегчению неприятных ощущений, утверждают исследователи.

Они провели соответствующие эксперименты на группе мышей, изучив конкретную область мозга грызунов. Ученые обратили внимание на часть, которая получает от тела сигналы о прикосновениях. Исследователям удалось найти группу нейронов, которая становится активной после первоначальной боли и не утихает долгое время, уточнили журналисты.

Ученые подавили нейроны, в результате при прикосновении к горячей поверхности мыши ощущали лишь кратковременную боль. Также оказалось, что у грызунов есть механизм подавления неприятных ощущений — выделение особого сигнального химического вещества. Чаще всего он активируется в условиях длительного голода. Исследователи считают, что в случае подтверждения результатов работы на людях в будущем удастся разработать методы борьбы с хронической болью, добавили в издании.

Ранее завкафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова РНИМУ имени Пирогова Алеся Клименко заявила, что боль в суставах может быть проявлением скрытой депрессии. По ее словам, о заболевании могут говорить ощущения психогенного характера.

ученые
США
мыши
нейроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.