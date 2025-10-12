Ученые сделали важное открытие об отключении головной боли

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили нейроны, ответственные за хроническую боль — головную или после травмы, передает Nature. Их отключение приведет к облегчению неприятных ощущений, утверждают исследователи.

Они провели соответствующие эксперименты на группе мышей, изучив конкретную область мозга грызунов. Ученые обратили внимание на часть, которая получает от тела сигналы о прикосновениях. Исследователям удалось найти группу нейронов, которая становится активной после первоначальной боли и не утихает долгое время, уточнили журналисты.

Ученые подавили нейроны, в результате при прикосновении к горячей поверхности мыши ощущали лишь кратковременную боль. Также оказалось, что у грызунов есть механизм подавления неприятных ощущений — выделение особого сигнального химического вещества. Чаще всего он активируется в условиях длительного голода. Исследователи считают, что в случае подтверждения результатов работы на людях в будущем удастся разработать методы борьбы с хронической болью, добавили в издании.

Ранее завкафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова РНИМУ имени Пирогова Алеся Клименко заявила, что боль в суставах может быть проявлением скрытой депрессии. По ее словам, о заболевании могут говорить ощущения психогенного характера.