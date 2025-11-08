Командиры 60-й механизированной бригады ВСУ отказываются отводить раненых украинских военных с позиции в районе населенного пункта Ставки на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В материале указано, что при этом военное руководство игнорирует возмущение и страх подчиненных.

Командование ВСУ отказывало в эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с передовых позиций, несмотря на панику в эфире со стороны пехоты ВСУ, — указали в силовых структурах.

Ранее боец с позывным Лютик из батальона имени Максима Кривоноса сообщил о фактах избиения в рядах армии ВСУ. По его словам, командиры применяли силу за отказ выполнять приказы или критические высказывания. Он отметил, что эти случаи указывают на серьезные проблемы во взаимоотношениях внутри украинской армии. Боец описал этот случай как систематическое явление внутри украинской армии.

До этого выяснилось, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.